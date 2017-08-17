〈北部〉向海延伸 海山漁港觀景平台啟用

2017-08-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市海山漁港具觀光休憩與漁業功能，市府投入一千兩百萬元經費改善漁業設施，並打造向海延伸的觀景平台與景觀長廊，昨天啟用，市長林智堅與多名議員騎自行車體驗，他說，全新觀景平台將為民眾提供觀海、看夕陽的休憩空間，與安全舒適的漁業觀光道路。

市府產業發展處長翁義芳表示，海山漁港不但是漁民出海作業的據點，漁港沿岸也有蚵田與潮間帶生態及令人心曠神怡的海景。但漁港過去缺乏經費維護，導致觀海平台上的老舊木板不敵潮汐、海風而損壞，北側堤防更有地基掏空、道路沉陷情形，嚴重影響漁業功能與遊憩安全。

翁義芳說，這次改善工程，以預鑄板加強平台整體強度，每塊預鑄版間都有規律間隔，回應潮汐海風衝擊，將更堅固耐用。漁港原有的「繫船柱」，參考國外漁港作法，以美觀線條與明亮色彩形塑漁港特色，同時增設入口意象、全面刨除路面重新鋪設，提升海堤整體景觀與安全度。

林智堅說，海山漁港改善設施啟用後，將透過十七公里自行車道與香山濕地串聯，使新竹市濱海觀光資源更豐富，一旁就是魚獲拍賣場，民眾每天都可前往購買新鮮水產。

林智堅說，漁港旁的潮間帶，漲退潮景觀各有風情，民眾在退潮時可觀察濕地潮間帶生態，漲潮時則可欣賞漁船進出港及絕美夕陽，可充分感受海的氣息與生態美景。