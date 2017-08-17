〈北部〉造橋河濱公園無預警封閉 地方抗議

2017-08-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉自然運動公園，位處中港溪出海口河岸南側高灘地，屬河濱公園，因屢遭濫倒廢棄物，水利署第二河川局（簡稱「二河局」）日前無預警封閉，引發民怨，若遇緊急危難，還得請吊車把消波塊移開，也影響警、消人員救災；造橋鄉公所表示，廿四日將與二河局會商研議兩全之計。

造橋鄉自然運動公園，位於中港溪出海口南岸朝陽村高灘地，面積近十七公頃，提供居民運動休閒，因面積廣大，早年鄉公所都會在此舉辦大型的中秋晚會；相隔中港溪的北岸，為竹南鎮舉辦端午龍舟競賽的龍舟碼頭，也是觀賽的好景點。

但日前進入公園的越堤通道口，被水泥消波塊封堵，消波塊上頭張貼有二河局的告示「本處封閉入口係屬河川範圍，未經許可不得占用及從事違反水利法之行為」。

造橋鄉公所近日頻頻接獲民眾陳情，指不少鄉親之前都會利用晨間、傍晚，前往公園散步運動；假日期間，也吸引不少遙控飛機玩家，前往休閒，希望公所協助開放。

開放遭濫倒 將研議兩全之計

鄉公所表示，因公園位處偏郊，長久以來，經常被濫倒營建廢棄物，防不勝防。

二河局也指出，局內巡查人力有限，所以暫時先封堵，將於廿四日與鄉公所共同會勘，研議阻絕濫倒又能兼顧地方休閒的兩全之計。