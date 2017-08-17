〈北部〉竹東鎮公所危樓 使用逾10年未拆

2017-08-17

〔記者廖雪茹／竹東報導〕竹東鎮為新竹縣第二大鄉鎮、戶政人口將近十萬，但鎮公所辦公廳舍卻老舊又狹窄，也缺乏無障礙設施，十年前更被縣府評估為危險建築物並建議拆除重建，但公所因苦無適宜地點，至今仍在使用。

爭取旅服園區預定地蓋新樓

竹東鎮公所表示，為維護員工和洽公民眾的安全，將積極爭取在竹東旅遊服務園區預定地，新建竹東鎮行政大樓；縣府秘書長蔡榮光表示，竹東旅遊服務園區爭取規劃客家藝術村， 如有多餘空間，可納入其中。

竹東鎮公所為三層樓建築物，五十年七月竣工，平均一個樓層只有四百二十平方公尺， 連男女廁所都要共用。

竹東鎮公所主任秘書張瑞龍表示，縣府在九十五年元月辦理建築物耐震能力評估，報告顯示耐震係數不足，公所廳舍已屬危險建築物。鎮長徐兆璋上任後一直希望覓地新建，但苦無適宜地點。

縣府交通旅遊處長李銷桂說，竹東旅遊服務園區預定地約二點九六公頃，由縣府分八年向國有財產局有償撥用，但目前尚有現耕、現住戶抗爭待協調處理。客委會在前瞻基礎建設計畫中，規劃在此設置藝術花廊和客家音樂廳，爭取立委支持中。

縣府：若有多餘空間 可納入

蔡榮光表示，竹東旅遊服務園區獲客委會大力支持，納入前瞻基礎建設計畫，爭取立法院通過預算後，將規劃客家藝術村，以半戶外式展演空間結合旅遊服務中心和交通轉運中心為主體，若尚有多餘空間，可將竹東鎮公所行政大樓納入其中。

該園區都市計畫案已送內政部審核，準備將原本乙種工業區地目變更為旅遊服務專區，以利後續整體規劃更加完整。 至於廿戶抗爭的現耕和現住戶，縣府編列四千萬元救濟金，其中十二戶已領取，將繼續與其他抗爭戶溝通協調。