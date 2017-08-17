〈北部〉民宿名登記「鐵木瀑布」 霞雲部落跳腳

2017-08-17

指不尊重「鐵木」頭目 要求更名

〔記者李容萍／復興報導〕馬祖知名的自然景觀「藍眼淚」，今年初因「藍眼淚」被註冊商標，引發馬祖人的怒火；無獨有偶，復興區霞雲里知名景點「鐵木瀑布」，近日傳出被民宿業者以此為名登記立案，引起霞雲部落住民抗議不尊重先祖「鐵木」頭目的名字，要求更名；復興區長曾志湘獲悉後已介入協調。

民宿李姓業者昨澄清說，小烏來風景區有「小烏來山莊」、拉拉山神木區也有「拉拉山民宿」，他不清楚「鐵木瀑布」的緣由才以此命名，將與部落住民再溝通。

霞雲里長楊耀國指出，「鐵木」是部落先人的名字，地方將瀑布命名為鐵木，是為了紀念第一個發現這座瀑布的鐵木頭目，堪稱是霞雲里民共同的智慧財產。他說，註冊「鐵木瀑布民宿」的業者並非當地泰雅族人，卻使用部落先祖的名字，非常不尊重部落住民。

楊耀國說，市府觀光旅遊局為推廣優質旅宿，昨在勞工育樂活動中心舉辦「桃園金牌好棧業者選拔說明會」，並廣邀桃園在地旅宿業者，此前要寄給復興區霞雲里「鐵木瀑布民宿」的邀請函，因為地址不明，郵差將信件送到里辦公處，此事才曝光。

曾志湘表示，霞雲部落族人對於先祖的名字被登記為民宿名稱的反彈聲浪很大，區公所今天將派員參加霞雲部落會議，他希望外界能重視原住民的公共財產權，若要使用部落族名，至少先與部落住民溝通。

觀旅局：業者登記合法 將予協調

觀旅局觀光管理科長李復華指出，根據「民宿管理辦法」規定，「民宿的名稱，不得使用與同一直轄市、縣（市）內其他民宿相同之名稱」，因此「鐵木瀑布民宿」業者登記符合法規，對於部落住民的抗議，觀旅局會協調業者主動與部落住民溝通。

業者：不清楚名稱由來 將再溝通

面對爭議，李姓業者說，他的民宿還在進行環境整理，尚未營業，當初他並不清楚「鐵木瀑布」名稱的由來，因已申請註冊獲准，要再改名恐費時又麻煩，會與霞雲部落的居民持續溝通。