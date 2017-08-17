〈北部〉助停電戶求償 宜縣鄉鎮市設災損窗口

2017-08-17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣前天停電戶數近六萬戶，宜蘭縣議會國民黨、民進黨團異口同聲要求縣府成立災害損失平台，協助受災戶向台電求償。縣府回應，會在各鄉鎮市公所成立通報窗口，蒐集災損數據。

宜縣議會國民黨團書記長黃定和說，宜蘭縣大停電，造成縣民很大困擾，縣府卻沒在第一時間成立緊急災害應變中心，態度非常不積極，相關局處平常有演練，事情發生時卻無作為。

議會藍綠黨團促爭取台電賠償

國民黨多位議員也砲聲隆隆，陳鴻禧請縣府針對這次無預警停電，調查全縣災損並代為求償；林岳賢呼籲蔡政府考量人民需求，勿用口號治國。

民進黨團希望縣府能捍衛縣民權益，黨團總召張秋明說，中央要給個交代，該國賠就要國賠；副總召張明華要求中央、台電、中油負起責任，黨團議員陳俊宇盼縣府成立平台，受理民間停電災損登記。

縣府工旅處長陳長偉說，事發後不久，消防局通知工旅處成立災害應變小組，因災情未達開設災防中心標準，即十人以上傷亡或預估停電三十六小時以上，最後由工旅處、消防局、警察局、衛生局和社會處成立緊急應變小組，消防局長徐松奕坐鎮指揮。

縣府民政處長邵治綺說，將協調各公所，比照風災設立單一窗口，蒐集災損資訊，再由縣府找台電討論賠償事宜。