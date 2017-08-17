〈北部〉花蓮府會看815 憂影響投資意願

2017-08-17

〔記者花孟璟、王峻祺／花蓮報導〕中油大潭電廠跳機事故，造成大停電，花蓮縣長傅崐萁指出，跳電是一個嚴重警訊，代表台灣整體電力政策要好好思量，以免影響整體投資意願。花蓮縣議會多位國民黨議員高呼中央政府應「拒絕欺騙、確保發電」。

傅崐萁昨主持花蓮縣校長佈達典禮時，對大停電一事擔心未來如果經常發生的話，會讓台灣整體投資意願下降，且造成整體企業資金、人才大幅外流，對台灣未來發展造成重大影響，整體國家電力政策應該好好坐下來想，炎炎夏日，希望這種情況不要再發生。

八一五大停電，花蓮有逾五萬戶停電，國民黨花蓮縣黨部代理主委林盈成及多位縣議會黨團議員，昨召開記者會。縣議員何禮臺說，位於新城鄉的花蓮機場、佳山基地及空軍四零一聯隊雖沒有停電，但附近社區、店家卻是一片漆黑，造成營業損失，除要求林全應辭職下台，中油、台電董事長也難辭其咎。

「中央應變能力不足！」縣議員游淑貞、徐雪玉指出，臨時停電讓民眾錯愕，政府連基本的民生用電需求都沒做好，就連哪個環節出錯都有多個版本，實在讓人民無法信服。縣議員謝國榮及林宗昆則說，台灣水電供應必須穩定，不管人為或電腦出錯，除了民生接續遭殃外，還會造成企業經濟面損失，不管擁核、反核或廢核，政府都應好好提出配套措施，不僅安民心，也讓企業放心在台扎根。