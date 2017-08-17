〈北部〉大停電找對策 宜花立委提水力、地熱發電

2017-08-17

〔記者王錦義、林敬倫／綜合報導〕夏日用電量屢創高峰，前天又因大潭電廠跳電影響全台供電。花蓮縣立委蕭美琴在視察碧海水力發電廠時，認為要讓台灣供電更趨穩定，發展多元化的電力來源是中央重要政策，花蓮除溪流與水力資源豐沛之外，還有日照等其他再生能源發展的條件，應發展多元供電管道，使花蓮能穩定供電。宜蘭縣立委陳歐珀說，台灣應痛定思痛，發展再生能源，宜蘭地熱發電就頗具潛力。

訪碧海發電廠 蕭美琴推水力發電

蕭美琴說，為了永續的能源供給，並穩定區域用電，依環境條件發展乾淨的再生能源是當務之急，而利用水位高度落差做為動力的水力發電，也是在台灣地形條件上適宜的再生能源。雖然水力發電初期投入建造成本較高，但之後不需再供給燃煤，相較於核能與火力發電，燃料與環境影響都是較小的發電模式。

蕭美琴由台電東部發電廠經理林峰霖與碧海水力發電廠長葉丁財陪同，前往碧海發電廠關心目前電力供應與再生能源利用狀況。

葉丁財說，礙於地形限制，和平火力發電廠電量往北輸送，花蓮自主發電量嚴重不足，僅能提供全花蓮用電量的三分之一，花蓮用電須仰賴明潭及屏東電廠送電供應。

東部發電廠碧海機組位於花蓮縣秀林鄉和平山區的水力發電廠，發電廠採調整池式發電，透過在和平南溪溪水上游興建水壩（南溪壩）一座，將水導流到地下廠房中發電，裝置容量六點一二萬千瓦，年發電量二億三千七百萬度，主要功能是提升台灣東部供電的穩定度及尖峰用電需求。

宜蘭地熱豐富 陳歐珀爭列前瞻建設

八一五大停電，宜蘭縣近六萬戶受影響，約佔全縣用電戶數六分之一，停電期間，道路號誌不亮交通大亂，一度有十七件、二十六人受困電梯，各行各業怨聲載道。

停電後，是否重啟核四，引起網友熱議，陳歐珀認為，長期疏於推展再生能源與綠能建設，是形成電力系統脆弱主因，過度依賴不安全電源，若發生人為疏失，後果會很慘，要儘速確立安全完善的供電系統。

陳歐珀說，想要建立非核家園，拓展再生能源是努力方向，宜蘭縣地熱資源豐富，經過探勘研究，有將近二．四五個核四廠發電量，他會積極爭取列入前瞻基礎建設。