〈北部〉新埔拚慢城認證 鎮長將取經

2017-08-17

〔記者黃美珠／新埔報導〕農委會主委林聰賢看好新竹縣新埔鎮小而美的農業型態和客家文化，日前走訪新埔鎮農村再生社區時建議爭取「慢城認證」。鎮長林保祿說，年輕人普遍支持新埔朝「慢活」方向發展未來，他會向已經取得認證的鄉鎮取經。

林保祿表示，從相關資料顯示，所謂「慢城認證」是向義大利國際慢城組織（Cittaslow International）申請，該組織提倡保護環境、當地風俗習慣與文化資產、推行健康飲食方式等。這項認證涵蓋七大面向、八大公約與七十二項指標。

林保祿說，新埔市區狹長、窄小，過去一向被視為發展上的限制，但他上任後，配合縣府的三街六巷九宗祠計畫，只要停車、動向、接駁等規劃得宜，新埔鎮很適合用雙腳減碳慢遊。

新埔人文薈萃，宗祠家廟多且集中，百餘年的老傳統市場，目前用專案準備就地合法保留下來，在客委會支持下更新樣貌。

原有的新埔公園外，公所再推日本公園，也越來越多社區、鄰里主動投入認養和美化自家周邊環境，農民更是自覺性地開始從事友善土地的農耕方式。

林保祿說，全鎮動起來的結果，還沒獲慢城認證，就已先獲中央肯定。因為不在國家浪漫台三線計畫線上「蛋黃區」（指台三線實際經過的鄉鎮）的新埔，現在是以台三線「蛋白區」之姿，獲得農委會水保局跨域計畫的支持，被納入浪漫台三線一起發展向前行。