〈北部〉竹縣16廠商 損失1493萬

2017-08-17

另有三家還在清查

〔記者黃美珠、王駿杰／新竹報導〕前天無預警大停電，新竹工業區共有十九家廠商受到影響，其中十六家損失約一千四百九十三萬元，另有三家還在清查估算，是否求償或聲請國賠，還在觀望。

竹市無通報不求償

新竹市政府表示， 經過清查停電損失，目前尚未接獲任何廠商通報因停電受影響，暫時不必向台電求償。

新竹縣政府表示，前天無預警大停電及後續配合輪流停電，新竹縣約有三萬一千戶受到影響，經濟部工業局資料顯示，新竹工業區內受損廠商以電子零組件產業居多。

竹科供電不受影響

至於新竹科學園區，因為台電供電線路相對穩定，且沒有設定低頻跳脫，也沒有實施輪流停電，廠商不受影響。

新竹縣長邱鏡淳表示，若廠商產能及設備確實有因為停電而造成損壞與損失，政府應該訂定統一的賠償標準與依據，更重要的是應針對台灣的能源政策與電力做全盤的檢討與規劃，避免再度發生，而這不是任何人下台可以解決的。

蔡英文總統前晚已透過臉書，代表政府向全國人民道歉，並指出因人為疏失而輕易癱瘓的供電系統才是問題核心，會列為未來徹底檢討改革的重點。

不過，新竹縣議會國民黨團昨天仍在黨籍議長張鎮榮、副議長陳見賢帶領下，公開譴責小英政府要為前天的無預警停電負責，除經濟部長李世光下台，張鎮榮更直接點名「行政院院長林全也該下來！」