〈北部〉815大停電 苗縣22廠損逾3千萬

2017-08-17

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕全台前天大停電，苗栗縣政府及經濟部工業局頭份服務中心，清查縣內工廠受無預警停電損失，計有廿二家廠商，損失三千五百七十萬元，部分廠商將向台電求償。其中位在苗栗市的昱成光能公司，初估損失超過二千萬元，已函文向台電求償。

昱成光能公司，主要生產太陽能矽晶圓，生產六吋特高效多晶矽晶片、晶片代工、矽晶錠代切與銷售等業務。

昱成光能董事長林榮盛說，當初會選址在苗栗市，就是考量毗鄰台灣電力公司變電所，希望可以確保電力供應，沒想到前晚六點起公司兩次停電，各停四十分及七十分鐘，產線的半成品等原物料因此報銷，損失嚴重。

林榮盛指出，昱成光能有長晶廠、切片廠，長晶廠有五十九座長晶爐，溫度攝氏一千五百度融解矽原料，停電時，五十座長晶爐運作當中，造成溫度降低，原料勢必都報廢，其中還有一、兩座爐乾鍋因熱熔融液溫度不平均產生裂縫。

林榮盛無奈的說，這次無預警停電，生產產能停擺、設備需維修、人工成本，以及訂單無法如期交貨等，損失超過二千萬元。

經濟部工業局頭份服務中心主任王志明表示，工業區內不少為中小型企業，因成本考量，不見得有緊急備用發電機組，經清查已知苗縣頭份、竹南、銅鑼等三個工業區十五家廠商，因停電受影響，統計損失一千零七十餘萬元。

王志明說，前天下午四點五十一分起，三個工業區內部分區域停電，並非工業區全面性停電，停電期間也供電也是間歇，直到晚間九點，才恢復穩定供電。

醫院、養殖業 未傳問題

苗縣府衛生局表示，醫院未受到停電影響，九家護理之家都有預備發電機因應，沒有因此造成供氧氣問題。

不過，苑裡鎮有名病人，因停電致造氧機停擺，家屬透過衛生局求援，經協調消防隊支援發電機，解決停電危機。

苗縣府農業處表示，前晚停電時間不長，縣內也沒有魚塭等養殖業，目前沒有接獲相關農業損失。