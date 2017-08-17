〈北部〉農博綠色方舟展館 9月動工

2017-08-17

趕明年4月前完工

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」明年四月正式營運，市府新建工程處斥資四千六百萬元於農博區北側土地辦理「綠色方舟展覽館新建工程」，包括展覽館一層樓建築物、景觀及土木工程等已經順利開標，預計九月動工，並於明年正式營運前完工。

新建工程處長陳智仁說，「綠色方舟展覽館新建工程」施工面積二八六○平方公尺，以滿載各類農作物、閃耀著不同生命寶石的色彩，以及引領桃園科技農業的啟航為發想概念，設計有如地景藝術般的展場，展現桃園將科技與農業結合的成果，並將智慧科技融入建築物，包括自然採光、通風、自然素材等低碳、低能耗的設計手法，讓「綠色方舟展覽館」成為可自行調節空氣、全循環、零能耗的綠色智慧建築。

桃園農博今年四月廿二日至五月十四日在新屋區試營運，當時規劃八大展區，推出「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」四大主題，展現科技與農業結合所發展出環保、節能、永續的經濟效益，成功吸引大批人潮參觀。

桃園農博專案辦公室主任邱品方指出，桃園農博將於明年四月四日至五月十三日正式營運，共規劃廿二個展區，市府將與更多企業合作，呈現比今年試營運更豐富、更完整的桃園智慧科技農業版圖。