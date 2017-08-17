〈北部〉《停電》桃園鄰里廣播系統失靈 里長忙翻

2017-08-17

〔記者陳昀／桃園報導〕台電大潭火力發電廠前天六部機組跳脫造成全台大停電，桃園市議會國民黨團昨天抨擊市政府應變無方，不但市府、區公所搞不清楚狀況，鄰里廣播系統也因電力中斷失靈，讓里長疲於奔命，停電造成民眾的電器損害也求償無門。

市府新聞處長張惇涵澄清說，停電當下，市府即積極向台電確認停電、復電的消息，再透過臉書「桃園事」、市政府官方LINE群組及電話簡訊等方式發布訊息，通知民眾、區公所、里長、社區管委會等，並建議台電擬定補償措施，如電費減免辦法或成立律師團協助處理賠償糾紛，但台電是國營企業，不能由地方政府代位求償。

國民黨團昨由書記長徐玉樹與市議員黃敬平、林政賢及陳美梅召開記者會，指市府反應不及、令許多市民蒙受損失，要求成立專案小組善後、協助民眾求償。

黃敬平表示，前天瞬間跳電後，台電公司宣布實施分區輪流停電，但市府未能即時掌握具體停電區域等資訊、通知市民，社區的鄰里廣播系統又因停電停擺，里長們為此疲於奔命，電話接不完，對市府、公所的反應慢半拍抱怨連連。

黃敬平說，許多市民因為突然停電不及因應，造成電器損壞，平鎮區中豐路上的「現代之藝」社區就發生電梯的主機板被燒壞，花了二萬多元修復；徐玉樹也說，有民眾不及關閉電視電源，復電時造成電視短路燒壞，且龍潭區民治一街至民治十八街也因停電而突然停水，直到昨天才恢復供水。

至目前統計 工業區災損近3千萬

另外，市府經濟發展局統計指出，前天的停電造成觀音、平鎮、中壢、幼獅、大園工業區，以及桃科環科園區、林口工三工業區災損情形不一，至目前統計損失二八九九萬元；林口工三工業區的中興電工因停電無法如期交貨，違約金難以估算，其他園區則尚未統計出災損情形。

張惇涵說，市長鄭文燦已指示由經發局擔任窗口，彙整各局處的災損統計，市府將要求中央督導台電作出補償。

對於民眾家中電器因停電造成損壞，台電桃園區營業處處長郭芳楠表示，過去曾有類似案例，但經專家調查發現原因多是電器的電源轉換器或接地不符標準規格，如果是這個因素，將無法賠償，建議民眾檢視電器規格；另總公司會針對停電用戶有統一的電費扣減方案。