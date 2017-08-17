〈中部〉熱血廚師揪團義煮 辦老人千歲宴

2017-08-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕卅八歲的熱血廚師池一明十六日趁重陽節來臨前揪團義煮，號召北、中、南廿餘名熱血廚師共襄盛舉，為台中市華穗護理之家安養的老人辦千歲宴，讓老人家嘗美食過節。

投身料理界廿二年、目前已是寶麗金餐飲集團廚藝總監的池一明，五年前考量每逢農曆七月餐飲業就進入淡季，發起廚師單車環島義煮活動，發掘在地食材之餘，也義煮做公益。

活動廣獲北、中、南廚師回響，背著鍋鏟的廚師單車隊，常在上午拜訪完食材地點後，就進駐廟宇義煮或拜訪獨居老人、弱勢兒童、監獄等，他說，當年第一次從新竹騎到鹿港天后宮義煮時，手一邊炒菜，雙腳還不停發抖。

池一明號召逾20廚師共襄盛舉

憑著一股傻勁往前騎的熱血廚師環島團發掘不少在地食材入菜，甚至獲農委會肯定，以他為主角出版「料理鐵人採鮮廚房」一書，池一明也將版稅全數捐出助弱勢。

重陽節即將到來，池一明決定為台中華穗護理之家百餘名安養的老人辦場千歲宴，義煮訊息又獲廿餘名南北熱血廚師回應，不少人前一天結束工作後就趕抵台中。

來自高雄翰品酒店的中餐主廚江進華說，煮餐宴請在安養院不能回家的老人讓他倍覺有意義，雖連夜自高雄趕到台中，一點也不覺得疲累；薰衣草森林品牌主廚林奕成已多次響應揪團義煮，他也說，能用自己的力量回饋社會十分有意義。

昨日來自南北的知名大廚從上午七點就開始烹煮，儘管共要準備十三桌各含十一道養生美食的千歲宴，身經百戰的大廚從容完成包括有悶得軟爛的豬腳麵線，盼住在護理之家的老人們能延年益壽，另有鱘龍魚湯及聚福素盆菜等，讓百餘名行動不便的長者大飽口福。

池一明說，每個人只要有一滴熱血就夠了，就能匯聚成熱情去感染所有的人，大家一起前進，讓力量更大，除了有熱血廚師共襄盛舉外，這次義煮經費約十萬元，也由集團贊助，大家一起做公益。