〈中部〉法師坐鎮還是怕怕 「紅衣小女孩」大坑特映取消

2017-08-17

原定今晚放映 恐嚇壞老人小孩

〔記者張菁雅／台中報導〕電影「紅衣小女孩二」將在廿五日上映，由於該片在大坑的卡多里樂園取景，劇組原定十七日晚上將到大坑舉行特映會，現場還請法師坐鎮，本來想讓民眾先睹為快，卻引起地方恐慌，擔心嚇壞老人、小孩，還衝擊當地觀光產業。市府新聞局昨天與劇組協調後，決定取消活動。

「紅衣小女孩」故事傳說有個家族十九年前到大坑風動石爬山，其中一人拿出V8拍下所有成員，不久後，一起出遊的某成員突然過世，其他人此時才檢視影帶，發現竟拍到一位臉色鐵青、走路輕飄飄的紅衣小女孩。電影「紅衣小女孩」在一○四年底上映，票房賣座，片商續拍第二集。

而卡多里樂園因經營不善，八十三年結束營業，如今已是荒煙蔓草，網路上也有不少靈異傳說。「紅衣小女孩二」原定今晚五時至九時在卡多里樂園附近的大坑里福德祠前廣場放映，放映前先舉行祭拜儀式與夜遊，並請法師全程坐鎮，讓民眾「安心」看電影。

議員：劇情虛構 勿以訛傳訛

市議員曾朝榮卻接獲居民抗議，希望「紅衣小女孩二」不要來；曾朝榮指出，「紅衣小女孩二」使得卡多里樂園再次成為民眾關注焦點，引起更多想像空間，但大坑絕無劇中鬼怪故事情節，劇情全屬虛構，請大家勿以訛傳訛。

居民憂心 外界誤會遊客不來

大坑居民也說，大坑地區努力發展觀光，好不容易有起色，如今恐怖片來取景，讓外界誤以為大坑「不乾淨」，恐怕會讓遊客不敢來。

鬼月將至 播映鬼片恐致反效果

曾朝榮指出，他肯定市府推廣國片的用心，但大坑民風淳樸，尤其再過幾天就是農曆七月，此時、此地播映恐怖片，還有法師到場作法，更讓居民害怕，希望新聞局鼓勵民眾前往電影院觀賞，取消在當地播映，以免造成反效果。

新聞局表示，劇組為宣傳該片，才到大坑舉行特映會，年輕影迷反應不錯，公布才一天就報名額滿，現在地方反對，劇組決定尊重居民，取消這場活動。

新聞局指出，劇組強調該片劇情並非真實事件，也不是在卡多里樂園實地取景，而是搭景拍攝，呼籲大家以影視欣賞角度看待，無須與不實的網路謠言過度聯想。