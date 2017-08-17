〈中部〉合歡山星空保護區 翠峰擬入列

2017-08-17

清境觀光協會串聯天文界

〔記者佟振國／仁愛報導〕為保護全台珍貴星空景觀，南投縣清境觀光協會與全台天文界串聯，推動合歡山鳶峰為全台首座夜行自然生態及星空保護區，獲得不少迴響，連鄰近的翠峰也可望納入，現由台大實驗林委外經營的露營區業者計劃配合發展為天文觀星園區，為美麗星空盡一份力量，增加經營亮點。

仁愛鄉清境、合歡山地區不僅夏季避暑、冬季賞雪，位處海拔二、三千公尺地區也擁有空氣清新、低光害污染、低大氣擾流的優勢，適合發展天文觀星活動。

計劃發展為天文觀星園區

清境觀光協會結合台北市天文協會等團體，上月廿二日在合歡山鳶峰停車場，舉辦大型夜間觀星活動，為推動全台首座「夜行自然生態與星空保護示範區」發聲，目前已獲得縣府善意回應，計劃明年度將天文觀星增列為鳶峰停車場委外經營重要項目，這次英仙座流星雨，也吸引不少遊客上山觀星。

台北市天文協會常務理事劉志安興奮表示，不僅是鳶峰停車場，相距不到七、八公里的翠峰停車場，未來也可望「收復失土」，台大實驗林委外經營的業者，計劃將翠峰發展為天文觀星園區，特別徵詢協會相關建議，近期將進行現地勘查，提供相關光害防治措施。

建議改善路燈避向上溢光

劉志安指出，翠峰將朝天文觀星園區方向發展是可以確定的，除了業者有心配合，也建議台十四甲線從霧社以上路段路燈能夠全面改善，例如翠峰派出所前路口附近一口氣即設置五盞路燈，建議可以減少。

劉志安強調，光害防治絕不是要消滅路燈，而是讓路燈的光源照在必要的路面，可加裝燈罩避免向上溢光，或是沿路加裝反光板取代路燈，相關設施改善也有賴與縣府、公路總局進一步溝通協調。