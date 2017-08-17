〈中部〉大成商工教師教育部陳情 盼派新校長

2017-08-17

國教署︰8月底前選出新校長

〔記者林曉雲、廖淑玲／綜合報導〕雲林縣私立大成商工教師們昨天帶著年幼孩子在酷暑高溫下赴教育部前抗議，指派代理校長迄今已二十二個月，違反派任新校長規定，學校亂象頻生，要求教育部救救該校師生，派任新校長，解散董事會。教育部國教署則允諾，董事會將在八月底前選派新校長，針對校方各種疏失，將扣減私校獎補助款。

代理校長︰校務運作依法辦理

大成商工代理校長紀博仁表示，校務運作依法令規章辦理一切正常，董事會早於一○四年依規定遴選他為校長，只是主管機關未核定。前校長陳秀娟及其夫婿因便當回扣所涉刑事背信案件，學校也是受害者，為了讓畢業校友或學生早日申請退款，故代為張貼退款公告、聯繫，因全案進入司法程序，退費計算方式都依法院規定辦理。

教師會理事長陳國南痛斥，前校長陳秀娟因便當回扣案被羈押後，董事會指派代理校長迄今已二十二個月，違反六個月派任新校長的規定，造成學校亂象頻生，請教育部限期派任新校長，並解散董事會。

陳國南表示，代理校長紀博仁是原本的副校長，在便當回扣案後，學生要求學校退費，校方處理卻非常混亂，教評會應開而未開，校務會議改為代表會議，並爆發偽造文書案，紀博仁已被起訴，教師不滿學校被糟蹋，才到教育部抗議。

全國教師工會總工會秘書長李雅菁高分貝斥責，大成商工的前校長涉收回扣，現任代理校長涉偽造文書，為什麼私校校長可以有如此膽大作為，就是因為教育部的不作為，讓三千多名學生和教師淪陪葬。

教育部國教署科長陳秀藝說明，大成商工董事會曾選出紀博仁為新校長並呈報國教署，因程序有瑕疵，且紀博仁因偽造文書罪嫌被起訴，退回該校長人事案。