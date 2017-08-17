〈中部〉熱心、創新 嘉義四師獲師鐸獎

2017-08-17

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕教育部公布今年師鐸獎名單，嘉義縣協志工商國文老師李梅湘、甫退休的新港國小校長沈淑貞、阿里山國中小教師王寶莉、嘉義市玉山國中視覺藝術教師張銘修同獲殊榮，其中，李梅湘主動帶領學生參訪頂尖大學，激發學生學習熱情，師生相處融洽，是孩子眼中的「梅媽」。

李梅湘在協志綜合高中部任教十八年，其父十二年前受重症之苦，她常因父親病況緊急而往返雲林縣古坑家中處理，心力交瘁，幸有同事體諒與學生支持，才撐過難熬的期間；她常與學生分享生活點滴，園遊會時以身作則在烈日下販售餐點，讓學生體會賺錢辛苦之處。

李梅湘 帶學生訪頂尖大學

李梅湘獲獎心情驚喜，她表示，多次帶領學生至台灣大學、清華大學、成功大學等校參訪，認識各科系館及感受上課氛圍，了解就讀頂大須具備哪些專業學識，激發學習熱情，今年畢業的三十七名學生中，有廿二名考取國立大學。

沈淑貞 成立社團深耕藝術

沈淑貞在杏壇服務三十八年，任內成立「魔力非洲鼓」等多元學生社團，深耕藝術，她說，去年擔任嘉縣自然史教育館館長，退休仍會擔任志工。

王寶莉 推廣寫作及運動

王寶莉在阿里山國中小服務八年，致力推廣寫作及運動，正撰寫山上孩子的故事，規劃出版成書。

張銘修 將數學與藝術結合

張銘修任教嘉義市玉山國中視覺藝術等跨領域科目十年，結合數學與藝術教學，讓數學的規、矩概念，應用於藝術領域的磁磚拼貼、黃金比例等，提高學生學習動力；今年就有一名畢業生寫卡片感謝他，內容提到上課有時候想要請假，但只要看到課表有他的課，就不會缺席，備感窩心。