〈中部〉雲林國中小教科書 縣府編預算買單

2017-08-17

縣庫將支出八千多萬

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府再釋「囡仔讀冊，政府出錢」教育福利政策，全縣國中、小學生教科書費用由縣府編列經費買單，每位學生每年可省一至二千元，縣庫增八千多萬元支出。

縣長李進勇表示，縣府財政雖難稱富裕，但照顧孩子教育與健康的錢不能省，縣府二年前推動國小學童每週免費喝牛奶，今年九月開始國中二年級女生免費施打子宮頸癌疫苗、下學年開始教科書免費，經費都有穩定來源。

李進勇說，投資孩子雖然不能立即看到成效，卻是保持雲林縣未來競爭力的最重要投資，縣府一定努力給孩子最好的。

墊付案提交議會臨時會審議

縣府教育處表示，全縣國中小學生約五萬六千多人，國小學生每學年教科書費用約九百至一千五百元；國中學生每學年一千五百至一千六百元，總經費約需八千多萬，由縣庫本預算支出，墊付案已提交本次議會臨時會審議。

縣議會副議長蘇俊豪、民進黨團總召蔡秋敏表示，「苦不能若孩子，窮不能窮教育」，相信議會多數議員都會力挺教科書費墊付案，並在這次臨時會中通過，一起來照顧雲林子弟，減輕家長經濟負擔。

國民黨團總召李明哲表示，照顧孩子、減輕家長負擔預算當然能獲議員支持，但相關的程序正義，及縣府財源困絀，這項經費支出會不會排擠其他預算，反而不利教育推動，須詳細討論審議。

二個孩子分別讀國中二年級及國小一年級的家長陳嘉瑜表示，每年可節省近三千元教科書費用，她計畫用這筆錢幫孩子多買些課外讀物，很高興縣府推出這項政策。

教育處長梁恩嘉表示，縣府目前推動的喝牛奶免費、免費施打子宮頸癌疫苗與教科書免費等政策，每年總經費約一億二千多萬，都由縣府本預算編列，希望這三個貼心政策，讓家長放心、學生開心學習。