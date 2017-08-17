〈中部〉逢甲、一中商圈停電受損 業者憂再發生

2017-08-17

〔記者張菁雅／台中報導〕逢甲夜市、一中商圈前晚都停電，有些地方還停電兩次，沒有照明、空調、電扇，店家、攤商無法營業。逢甲夜市營業額估計損失五成；一中商圈則表示，損失難以計算，現在最擔心的是會不會再停電。

逢甲觀光夜市自治會主委凌森耀表示，逢甲夜市及周邊店家、攤商合計約二千二百家，前晚六時先是全部停電，五十分鐘後恢復供電，沒多久卻變成道路一邊有電、另一邊沒電，供電不穩情況前後約三個小時，一停電，店家、攤商無法做生意，有些索性提早打烊，有的等到供電後繼續營業，由於晚上六時至九時是夜市營業的黃金時間，電力不穩加上附近交通大亂，估計損失五成以上。

逢甲夜市排隊名店「激旨燒鳥」前晚約停電一個半小時，只能暫停營業，但客人照樣上門，和店員一起等恢復供電。業者曾建榮表示，食材有攜帶式冰磚可以保冷，不會壞掉，但一個半小時不能做生意，兩家店合計損失約三、四成，卻求償無門。

一中商圈主委陳信志也說，前晚共停電兩次，雖然放在冰箱、冷凍庫的食材短時間不受影響，但店家、攤商不知道何時會供電，擔心停電太久，食材無法保存，只能打烊，商圈損失難以估計；昨天供電正常，但有些店家已經嚇到，就怕又發生意外，暫時減少備貨，採取且戰且走策略。