〈中部〉預防全國斷電 國策顧問建言設區域電網

2017-08-17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕八一五大停電，雖中部科學園區及台中市各工業區未有重大災損，不過已讓廠商嚇得一身冷汗，廠商建議應建立「區域電網」，才不會一處跳電、全國斷電，也有廠商指政府各部門應加強管理，該事件證明部門的螺絲鬆了。

台灣科學工業園區同業公會理事長、國策顧問沈國榮表示，最近電力供應比較緊張，而台灣又要進入非核家園，要如何不會有缺電危機，政府應有短、中、長期的規劃；沈國榮表示，短期方面，政府應鼓勵民眾節約用電，中、長期方面，要鼓勵企業加速開發綠色能源。

沈國榮籲將區域電網納入前瞻

最重要的是，沈國榮認為，政府應趕快設定「區域電網」，一旦區域電網建立，一個區若受到某些因素而停電，其他區域就不會受影響，而且還可以設計將多餘的電力供應給受影響的區域應急；他認為，由於「區域電網」很重要，政府的前瞻計畫應納入「區域電網」，而且要儘快。

沈國榮強調，八一五停電是人為疏失，實在是不應該，政府應該檢討人為疏失造成全國大停電的問題。

廠商批政府螺絲鬆了 應加強管理

台中工業區廠協會理事長楊奕焜則表示，供電的問題平時就該注意，八一五大停電不是缺電所造成，是人為的因素，根本是一些國營事業的螺絲沒有拴緊，態度鬆散所造成。

楊奕焜強調，過去的政府，發生什麼缺失都沒有人負責，以至於下面的人都認為有錯不必負責，便難免鬆散，他認為政府各部門應加強管理，要注意相關單位的管理，像經濟部底下各國營事業，經濟部就要加強管理。

台中工業區廠協會副理事長陳克璟則表示，雖然八一五大停電台中工業區沒有停電，但已讓廠商很緊張，因為一跳電或停電，將造成廠商重大損失。

陳克璟表示，八一五大停電顯示政府的電力備援一定要足夠，絕不能剛剛好，因為剛剛好若有一處發電廠發生問題，全國就會大受影響；他強調，這樣的情形不能再發生，建議政府應考慮核電再啟用，做為緊急之用，不宜再意識形態勝過一切，因為廠商無法承受停電之痛。