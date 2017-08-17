〈中部〉預防全國斷電 國策顧問建言設區域電網

2017-08-17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕八一五大停電，雖中部科學園區及台中市各工業區未有重大災損，不過已讓廠商嚇得一身冷汗，廠商建議應建立「區域電網」，才不會一處跳電、全國斷電，也有廠商指政府各部門應加強管理，該事件證明部門的螺絲鬆了。

台灣科學工業園區同業公會理事長、國策顧問沈國榮表示，最近電力供應比較緊張，而台灣又要進入非核家園，要如何不會有缺電危機，政府應有短、中、長期的規劃；沈國榮表示，短期方面，政府應鼓勵民眾節約用電，中、長期方面，要鼓勵企業加速開發綠色能源。

沈國榮籲將區域電網納入前瞻

最重要的是，沈國榮認為，政府應趕快設定「區域電網」，一旦區域電網建立，一個區若受到某些因素而停電，其他區域就不會受影響，而且還可以設計將多餘的電力供應給受影響的區域應急；他認為，由於「區域電網」很重要，政府的前瞻計畫應納入「區域電網」，而且要儘快。

沈國榮強調，八一五停電是人為疏失，實在是不應該，政府應該檢討人為疏失造成全國大停電的問題。

廠商批政府螺絲鬆了 應加強管理

台中工業區廠協會理事長楊奕焜則表示，供電的問題平時就該注意，八一五大停電不是缺電所造成，是人為的因素，根本是一些國營事業的螺絲沒有拴緊，態度鬆散所造成。

楊奕焜強調，過去的政府，發生什麼缺失都沒有人負責，以至於下面的人都認為有錯不必負責，便難免鬆散，他認為政府各部門應加強管理，要注意相關單位的管理，像經濟部底下各國營事業，經濟部就要加強管理。

台中工業區廠協會副理事長陳克璟則表示，雖然八一五大停電台中工業區沒有停電，但已讓廠商很緊張，因為一跳電或停電，將造成廠商重大損失。

陳克璟表示，八一五大停電顯示政府的電力備援一定要足夠，絕不能剛剛好，因為剛剛好若有一處發電廠發生問題，全國就會大受影響；他強調，這樣的情形不能再發生，建議政府應考慮核電再啟用，做為緊急之用，不宜再意識形態勝過一切，因為廠商無法承受停電之痛。

  • 台灣科學工業園區同業公會理事長沈國榮建議政府應趕快設立區域電網，才不會一區跳電，全國停電。（記者蘇金鳳攝）

    台灣科學工業園區同業公會理事長沈國榮建議政府應趕快設立區域電網，才不會一區跳電，全國停電。（記者蘇金鳳攝）

  • 八一五大停電，中科雖未停電，但也讓廠商心驚驚。（中科提供）

    八一五大停電，中科雖未停電，但也讓廠商心驚驚。（中科提供）