〈中部〉南崗工業區停電損失 廠商叫苦

2017-08-17

〔記者謝介裕／南投報導報導〕八一五大停電，又分區輪流限電，南投縣規模最大的南投市南崗工業區，保守估計有五分之一、一百多家廠商受影響，昨一早南崗工業區服務中心接獲廠商陳情、訴苦電話響不停。林姓業者則說，已有許多廠商，打算循國賠管道捍衛本身權益。

有地墊、地磚業者擬求償

在南崗工業區從事地墊、地磚等橡膠製造工作的林姓業者說，十五日全台大停電，第一時間公司並未停電，因趕著出貨，便決定讓員工加班，未料，夜間六時許便停電，正當想要放棄加班念頭時，電又來了，但八時許再度停電，光是停電造成橡膠原料的損失便達數十萬元，許多廠商也都有類似情形，打算循國賠管道捍衛本身權益。

南崗工業區服務中心主任陳聰智表示，廠區停電的廠家數目與損失金額，仍有待與台電南投營業處進一步聯繫、統計後，才有明確答案。南投縣長林明溱強調，台灣電力嚴重不足，將影響企業界產能，甚至發生遷廠海外的出走潮，又火力發電不符環保，也是他主張重啟核四的主因，至於此次工業區因停電受損部分，若絕大多數廠商有意聲請國賠，縣府一定會全力協助。

藍批電力政策 綠諷罔顧核災

立委許淑華與國民黨南投縣議會黨團書記長莊文斌等人昨則召開記者會，抨擊民進黨執政團隊電力供應政策荒腔走板，並質疑非核家園只是欺騙選票的謊言、手段，如果不重啟核電，就應該有其他替代方案；民進黨南投縣議會黨團總召陳翰立則反諷藍營，重啟核能，可能發生類似日本福島核災，藍營怎能為了重返執政就不顧社會大眾安全？