〈中部〉萬年峽谷 縣府擬規劃眺望步道

2017-08-17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺萬年峽谷鬼斧神工峽谷景觀吸引遊客，但巨石表面濕滑遊客滑落溪谷意外頻傳，去年奪三條人命，縣府無奈封閉，地方憂心衝擊草嶺觀光，爭取設置眺望吊橋或步道，縣府評估認為眺望步道較適合，將爭取中央補助加強安全措施，讓遊客能眺望峽谷壯觀美景。

萬年峽谷是草嶺十景之一，因鬼斧神工的自然峽谷景觀吸許多遊客造訪，加上溪水清澈，遊客冒險闖站在巨石上戲水、拍照，不過因石頭表面長滿青苔，不論晴、雨天都很滑，加上溪谷很深，落水民眾很難自行爬上岸，美景下隱藏危機，多年來相關單位都不敢對外開放，屬地方的旅遊祕境。

去年奪三命 入口封閉

縣府在萬年峽谷設置告示牌提醒遊客注意，並公告為禁止水域遊憩活動區域，但仍有許多遊客不理告示，去年發生七件十一人落水意外，奪走三條人命，縣府今年進一步將入口處用鐵皮圍起來。

草嶺村民及觀光業者指出，萬年峽谷是許多遊客到草嶺必遊景點，遊客對峽谷壯觀景色嘆為觀止，若能做好安全措施及維護，對帶動草嶺觀光發展有很大助益，整個封起來與世隔絕很可惜。

村民建議，全國多處觀光景點這幾年搶蓋觀光吊橋，相關單位可以在萬年峽谷設置跨越石鰻坑溪的眺望吊橋，或沿著山壁設置眺望步道。

步道加強防護 禁入溪床

縣府指出，以前曾針對萬年峽谷地質探測，發現其地質脆弱不佳，施作吊橋要在河道兩側打基椿，施工難度高，反之步道可行性較高，規劃沿著山壁施做六百多尺步道，終端設觀景平台供遊客眺望峽谷美景，工程簡單、經費少，且對地質擾動小，規劃好後將向中央爭取經費施工，並加強安全防護措施，避免民眾闖入溪床。