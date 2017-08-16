〈南部〉大潭跳電急應變 37區4階段 輪流停電

2017-08-16

賴清德進駐災防中心 二級開設

〔記者王俊忠、王涵平、吳俊鋒、王捷／台南報導〕台電大潭電廠跳電，造成全台大停電，南市在昨天下午五點許停電約十八分鐘，但從下午六點起全市進行四階段分區緊急輪流停電，市長賴清德晚間七點率相關主管進駐災防中心二級開設應變，總停電戶數達六十二萬六千五百零三戶。全市民眾受困電梯有三十九件五十七人，全數救援脫困，無人員傷亡。另外，有和順等十二個工業區停電，有無造成損害，市府統計中。

8區部分停電18分鐘

台電台南區營業處副處長邱華龍表示，昨下午全台大停電後台南停電區域有佳里、西港、七股、將軍、山上、歸仁、仁德與關廟等八區部分用戶停電，狀況是瞬間停電，很快就復電，停電時間是在下午四點五十一分到五點九分短暫的十八分鐘。

4階停電戶數達62萬多戶

但在下午六點，市府與台電營業處緊急公布全市三十七區分區輪流停電，第一階段是六點到六點五十分，接著從六點五十分到七點四十分第二階輪流停電，到第四階段是八點五十分到九點四十分輪流停電，四階段停電戶數高達六十二萬多戶。

電梯受困39件 全數脫困

賴清德表示，下午停電後，市府逐一詢問各大醫院，各大醫院有自己發電系統，都說沒有問題。工業區部分，南科沒問題，安南區科工區有減壓供電，其他工業區配合行政區輪流停電，到晚間九點，全市電梯傳出有人員受困三十九件，全數獲救脫困。

台電地方服務據點客訴電話接不完，高鐵台南站未停電、正常運作，但停電戶有些按捺不住、打電話到地方台電據點責問「為何突然沒電」，罵聲四起，有民眾看到新聞報導才知道全台大停電。

新營區長張睿民表示，昨天下午看到公所前交通號誌沒有作用，與台電新營區處聯繫，台電表示部分配電盤跳電，導致跳躍式停電，非全面停電，由於停電時間短，公所作業未受到影響。關子嶺溫泉業者李永睿表示，停電時間在用餐前，因無法供餐，請預約用餐客人轉往他處，泡湯也因停電致抽水設施無法使用，暫停開放。

昨天下午六點起，各區頻傳交通號誌停電癱瘓，又卡到下班時間車流量大，令警方捏了一把冷汗，警方動員上街維護交通秩序，員警摸黑拿指揮棒站在大路口指揮交通，令人擔心安全，迄晚間未傳出嚴重車禍。