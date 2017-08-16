〈南部〉熱力沸騰 13高中職街舞行銷高雄

2017-08-16

熱舞社近百位學生 自掏腰包

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄十三所高中職、十五個熱舞社學生，自掏腰包拍攝街舞影片，結合高雄十一處地標景點入鏡，總計已吸引數十萬人次點閱，並希望熱舞社的學弟妹能繼續拍下去，讓青春不留白。

這支影片由高雄女中熱舞社社長高瑋欣發起，串聯十三所高中職、十五個熱舞社的近百位學生，高瑋欣表示，拍攝的動機是想將高中生的熱情，與高雄美麗的景點相結合。

結合11處地標景點 超高點閱

這支四分鐘的街舞影片，除了讓學生們盡情熱舞，背景涵蓋了前鎮之星、海洋之星、大東文化藝術中心、駁二藝術特區、西子灣沙灘、大魯閣草衙道、愛河之心等高雄十一處地標景點，讓人看了熱血沸騰地愛上高雄。

由於缺乏經費與一些景點須事先申請，高瑋欣曾詢問高雄市觀光局，是否能補助經費？後來轉介到文化局拍片中心，因聯繫問題，最後學生們決定自掏腰包，花了五萬元拍成影片，由學生們平均分擔。

觀光局長曾姿雯後來得知後，聯絡學生是否需要協助？但影片已經拍完，高瑋欣大方地說：「沒關係，請我們吃飯就可以！」

曾姿雯昨天包下寒軒國際飯店的西式自助餐廳，宴請這群熱舞學子，並頒發感謝狀給各校熱舞社，她感謝學生無畏酷熱天氣，憑著熱情與創意，加上活潑俏皮舞技，完成首支高雄知名景點的實景舞蹈ＭＶ，「歡迎年輕人以各種創意行銷高雄，市府會視狀況給予補助。」

由於大多數學生是高二升高三，暑假過後就要開始準備升學考試，因此特別珍惜這次難得的拍片機會，他們說，希望熱舞社的學弟妹，以後也能繼續拍下去，讓青春不留白。影片資訊請連結https://ez2o.com/3WiRh。