〈南部〉停辦逾20年 原民聯合收穫節9.2登場

2017-08-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年七、八月是雨水豐沛小米收成的季節，也是排灣族人俗稱masalut（收穫祭；排灣語表達感謝之意，感謝祖靈帶來美好豐收的一年）的年度盛事，屏縣各原住民部落的收穫祭陸續展開，縣府將在九月二、三日恢復停辦超過二十年的聯合收穫節，是民眾探訪屏東原民文化的最佳時機。

族人穿戴傳統服飾，吟唱歌謠共享香醇酒品，隨著各部落族人湧進祭場後，感謝祖靈帶來美好豐收的一年，並祈求來年豐收，系列活動從報信、古謠、舞蹈、晚會演出到各項運動競賽，都能窺見屏東排灣與魯凱族社會的特質與內涵。

三地門收穫祭 秀舞藝

三地門鄉聯合收穫祭昨天展開，連續四天在地磨兒國小舉行，除了千人聯歡圓舞，還有由各村選派的十名勇士及十名少女演出百人勇士舞、少女貞潔舞，並有今年受邀到義大利演出的青葉國小帶來精彩的合唱。

三地門鄉長歸曉惠表示，今年收穫祭的主題為「榮耀．傳承」，希望能延續部落對傳統祭典的重視並保有傳統收穫祭的意涵，表演中也特別把融合、尊重的理念帶入，歡迎遊客前來體驗原住民文化。

泰武鄉將在24日舉行

泰武鄉將在二十四日舉行大型聯合收穫祭典活動，另屏東九個原住民鄉中也有各部落自己舉辦的祭典活動，屏東縣原住民處在官網上公布各部落收穫祭時間，提供欲前往觀禮的民眾參考。原民處指出，為讓大家欣賞屏東縣九個原鄉所發展出的獨特文化，也讓各鄉的產業有所交流，將在九月二、三日舉行原住民鄉聯合收穫節，縣府特別邀約九個原鄉辦理勇士舞、產業市集大會師。