〈南部〉台東馬偕癌症大樓 最快年底動土

2017-08-16

30週年慶 新鑄馬偕銅像揭牌

〔記者王秀亭／台東報導〕台東馬偕醫院昨天三十歲生日，歷任院長回到台東齊聚，並為馬偕銅像公共藝術揭幕，馬偕醫療財團法人董事長劉伯恩也宣布，癌症大樓預計最快今年底動土興建，經費預估八億元，更進一步籌建「達文西機械微創手術系統」，讓台東醫療可以在地化，達到世界水準。

昨天上午包括台東馬偕醫院創院院長吳再成、歷任院長黃俊雄、楊育正、魏志濤及多位退休員工都回到台東馬偕醫院，參加院慶感恩禮拜，同時為新鑄的馬偕博士公共藝術銅像揭牌，一起在醫院廣場植樹，象徵著馬偕精神永遠深根台東。

劉伯恩指出，全球前兩百大醫院中，台灣就占了十四家，但這些醫學中心沒有一家在台東，多重因素影響下，台東人死亡率是全國之冠，因而台東馬偕醫院近年來加強台東地區急重症治療，三年前興建急重症大樓、加強軟硬體設施，讓重症轉出率由九十％降到五十％，癌症治療留治率也由早期的四十％提升到九十％，醫事人力高達八十五％在地化。

建構達文西機械微創手術系統

劉伯恩說，台東馬偕醫院在院慶前通過「癌症診療品質認證」，軟體齊備下，要再加強硬體設施，董事會已同意興建癌症大樓，並將費用由五億元追加到八億元，就是要讓台東醫療水平與台灣其他地區同步，還要在大樓完工後，建構達文西機械微創手術系統，達到世界級水準。

台東馬偕醫院院長王功亮進一步說明，目前全台達文西機械手臂有三十四台，台北就佔二十多台，台東卻是掛零，此一系統相當適合癌症手術治療，是微創手術中的「法拉利」，為讓台東民眾也能享受西部醫療水準，馬偕董事會不惜成本建置。

本身是達文西手術教官級教授的王功亮，也曾負責建構台北馬偕醫院達文西機械微創手術系統，他強調有信心在台東建立此一系統，總院也會支持相關醫療人力。

至於達文西手術醫療費用負擔，劉伯恩指出，將成立東部地區醫療救援基金會，透過互助、捐款方式，幫助需要達文西手術，卻無錢付醫藥費的弱勢病患。

而台東馬偕醫院歡慶三十週年之際，場外卻有民眾高舉「工務冤屈、不實指控、白色恐怖」等字樣白布條，直指有五名工務相關人員因「工程疏失」，無預警遭調職及強迫退休，台東馬偕醫院院長王功亮表示，相關人員因涉工程弊案，調離原職意在保護當事人，案件已交由司法調查，不便多說。不過，台東地檢署至昨天尚未接獲相關案件。