〈南部〉審計處質疑APP管理 市府︰比較方式怪怪的

2017-08-16

〔記者蔡文居／台南報導〕審計部台南市審計處長吳錦祥昨天受邀赴南市議會進行南市地方總決算審核報告，指南市開發行動應用軟體（APP）功能，優化政府服務品質，但管理維護情形未盡妥適，亟待加強改進提升功能。

市府研考會主委趙卿惠則表示，就大台南公車APP而言，台南公共運輸使用率原本就偏低，換算搭乘南市公車的市民約九萬多人，而審計處報告以訪問民眾方式，指大台南公車APP有六成受訪民眾未曾使用，這樣的比較方式，有點怪怪的。

吳錦祥報告指出，市府為優化政府服務品質，陸續開發各類行動應用軟體，截至本年底供民眾下載使用的APP計有十七款，建置經費九八二萬元。

市府事後回應說，市府相關APP下載次數與使用率皆不低，但審計處在此次報告中，仍將四款已下架的APP列在審核報告中，市府皆已先行向其說明，對此也深感不解；未來市府將更積極宣導相關APP功能，強化APP內容，持續提高市民使用率，讓市民的生活更為便捷。

市府表示，依據交通部調查，去年台南市公共運輸市佔率約六．七％，其中市區公車佔一．八％。依據審計處電訪有約四成民眾曾使用「大台南公車」APP，已遠高於公車市佔率，顯示APP除了是固定公車族的好幫手，更成功推廣至非固定使用公車的族群。