〈南部〉智慧城市發展 登歐洲《貿易通匯》季刊

2017-08-16

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市自二○一五年起，與遠傳電信合作發展智慧城市，並獲選為ICF 2017 SMART21（全球廿一大智慧城市），南市的智慧城市發展，躍上最新一期的歐洲復興開發銀行《貿易通匯》季刊。

研考會主委趙卿惠表示，歐銀會員國包含六十五個國家及兩個國際組織，為促進歐銀受援國的對外貿易活動，成立貿易促進計畫，並透過《貿易通匯》專刊，介紹各受援國的貿易發展，以拓展商機及提升能見度，同時也有專欄以台灣的視野向歐洲國家介紹台灣，本期首次專文深入介紹地方政府，以「OLD CITY, SMART CITY, GREEN CITY」為題，報導台南市做為歷史文化首都，如何建置智慧城市，朝綠色城市邁進，尤其是行動商務平台「巷弄台南」去年與八百個在地店家合作，第一年就創造超過一千萬台幣的營收。

另外，面對極端氣候威脅，水利局與遠傳電信合作建置資訊收集、監測、通報機制，強化災害管理及災後復原能力，以及未來將配合國家政策「二○二五年再生能源供電達廿％」，加速推動相關專案計畫，則是另一個報導的重點。

趙卿惠指出，台南市智慧城市包括智慧雲端、智慧防災、智慧交通、智慧學習、智慧健康、智慧觀光等六大領域，透過建置雲端、APP、物聯網等相關技術設備，將政府資源串連起來，提高公共服務效率，在交通、觀光方面，累計已有五百萬人次使用；三百個社區健康小站量測及上傳生理資訊，服務人數也逾兩萬八千人。