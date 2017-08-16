〈南部〉整修停工逾10個月原台南合同廳舍 重新招標

2017-08-16

審計處指亟待檢討改進

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市定古蹟原台南合同廳舍修復工程，一○四年二月開工，工期五百日曆天，原預定去年底完工，卻因工程延宕辦理變更設計，導致終止合約，工程停工逾十個月，進度嚴重落後。審計部台南市審計處昨赴市議會報告，指該工程執行情形未盡周妥，工程延宕，亟待檢討改進。市府則表示，該案已重新辦理招標，預計明年六月完工。

完工後可與附近歷史建物結合

市定古蹟原台南合同廳舍位於台灣文學館斜對面，現為消防局中正分隊的辦公廳舍，建於西元一九三八年，民國八十七年指定為市定古蹟，建築塔樓高六層，建築物三層。未來完工後，可與原台南州會、台文館、市立美術館、土地銀行、林百貨等古蹟歷史建物結合，為舊城區增添新風貌。

審計處長吳錦祥報告指出，原台南合同廳舍經市府消防局於一○二年八月報請文化部文化資產局，核定修復計畫經費五千多萬元，辦理「市定古蹟原台南合同廳舍修復工程」，決標金額四千五百餘萬元，一○四年二月開工，工期五百日曆 天。

吳錦祥表示，經查執行情形，監造的民間業者延宕辦理變更設計，致終止委託服務契約，工程停工逾十個月，執行進度嚴重落後。另外，原設計預算書圖漏列項目且與現況不符，致須辦理變更設計，未檢討設計單位責任；而且合同廳舍古蹟建築也未投保地震險，已函請市府檢討改善。

市府則表示，該工程已重新招標，並積極辦理變更設計，同時已委託律師進行訴訟，以確保權益，該工程預計明年六月完工，待完工後再辦理地震保險。