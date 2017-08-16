〈南部〉大停電 市府罕見災應中心二級開設

2017-08-16

緊急分區輪流停電 初估數十萬戶受影響

〔記者葛祐豪、陳文嬋、黃旭磊、黃建華／高雄報導〕台電桃園大潭電廠六部機組出現異常，高雄市多個行政區昨晚六點起緊急分區輪流停電，為維護市民安全，市府昨晚因大停電罕見宣布高雄市災害應變中心二級開設，初估高市有數十萬戶停電。

450處紅綠燈不亮 600多警力投入交通疏導

另，截至昨晚十點止，全市約有四百五十處路口因電力中斷導致紅綠燈號誌不亮，高雄市警局動員各分局警力高達六百多人投入交通疏導工作，維持市區主要幹道、交流道行車秩序，確保市民返家路途安全。

高雄市昨晚六點起緊急分區輪流停電，首波鳳山等區緊急停電五十分鐘，第二輪停電區為鳳山、鳥松、小港、前鎮、大寮、苓雅、三民、旗山、美濃、內門、杉林、田寮等區，第三輪為鳳山、鳥松、小港、前鎮、大寮、苓雅、三民、鼓山、左營、鹽埕、新興、前鎮、梓官、橋頭等區。

高雄市長陳菊昨晚下令，請警察局與交通局維持交通，工務局協助掌握路燈復電狀況，民政局負責聯繫各區公所，瞭解區內停電狀況及相關需協助事項彙整。

社會局、衛生局則針對醫療機構安養照護機構的供電，進行瞭解，並請消防局協助電梯受困民眾救援。

因停電影響，高雄市轄境內路口交通號誌無法運作，導致交通號誌異常，警方也出動在各大路口疏導交通，避免發生重大交通事故。

商家損失難以估計 人潮湧進百貨咖啡店

因分區輪流停電，包括六合夜市、新崛江、大遠百等百貨公司，昨晚都無法正常營業，商家損失難以估計。

「在家裡實在太熱！」市區連鎖咖啡於昨晚六點後湧進人潮，民眾難耐高溫，紛紛走樓梯下樓到鄰近咖啡店暫渡，而包括漢神巨蛋等百貨也湧進人潮，賣場手電筒等用品也熱銷。

民眾表示，手機快沒電，需外出充電跟家人報平安。也有人暫候分區供電時段，希望睡覺前可回家洗澡。

此外，高市府統計至昨晚九點，全市共接獲一一九件電梯受困案件，都已派遣分隊前往救援，無人員傷亡。市府指出，高雄市四座焚化爐人機平安，焚化與發電作業正常。公共污水廠運轉也正常，停電期間均啟動緊急發電機。