〈南部〉恆春轉運站今點交 廠商︰供免費候車空間

2017-08-16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春轉運站最近因為廠商與屏東客運（簡稱屏客）租約問題喬不平，恆春鎮公所今天（十六日）將點交廠商營運，屏客也移往恆春南門圓環旁辦公售票，屏縣府希望轉運站未確認轉運功能前，暫緩土地點交作業，恆春鎮公所強調租金由兩方業者協調，鎮公所將依契約點交，得標廠商則出奇招「將提供免費候車空間給乘客」。

屏客︰續協調租約 上下車地點不變

「會繼續協調租約，不會影響乘客權益。」屏客陳副總表示，屏客希望租金盡量不要偏離原有的六萬太多，但雙方難以達成共識，只能先到一百公尺外南門圓環旁租用空間辦公售票，原轉運站上下車地點不變，屏客人員將走動式提供協助或說明，也能上車購票，減少租約問題對乘客權益影響。

「將提供免費候車空間給乘客，不想讓縣長及鎮長沒面子。」大嘆一直被抹黑的轉運站得標廠商郭昭文表示，常看到滿身大汗及躲午後雷陣雨一身濕的乘客或學生，蹲坐在克難候車棚架下吃便當，實在讓人非常痛心，一點都不像國際級的觀光景點，既然高傲的屏客不願承租，他將打造出五星飯店等級的大廳候車區，「免費」提供給乘客使用。

公所點交 屏縣︰避免影響乘客權益

屏縣府城鄉處交通科表示，恆春鎮公所於該基地招標前，並未將招標資料報經本府同意，逕自將整塊基地租予得標業者，且轉運站標租案簽約迄今，得標業者提出使用計畫書予鎮公所轉縣府審查確認是否保持轉運功能前，「公所堅持點交，需避免影響既有乘客搭乘權益。」

恆春鎮公所強調，今天將依契約規定，先由屏客將暫時租用辦公室交還公所，鎮公所再將轉運站範圍點交給郭姓廠商，乘客上下車站牌不受影響，兩方廠商的租金高低，公所不會刻意介入，由商業市場機制決定。