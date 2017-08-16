〈台北都會〉12區停電 83處號誌停擺

2017-08-16

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕因桃園大潭電廠六部機組停擺，昨下午近五時全台都發生局部停電，北市十二行政區皆受害，交通部分最高峰期，通報有八十三處路口號誌停擺，台電則於昨下午六時，就讓忠孝東路、基隆路口等主要幹道路口先行復電，因此交通局稱，影響並不大。另，因供電異常，台北市受困電梯案件數，昨達八十六件、冒煙件數達二十三件。

昨下午近五時，停電範圍觸及台北市各行政區，從位處市中心的信義區忠勤里、西村里，到近郊區的文山區樟新里，甚至總統官邸所在的博愛特區都罕見停電，但每個行政區三十多個里中，大多僅有三到六個里受影響。影響道路部分，交通局表示，最高峰期號誌停擺的路口處約八十三個，大路口如忠孝東路、基隆路一段路口；基隆路一段、松隆路口均一度失去電力，但下午六時就陸續由台電恢復供電，以忠孝東路、基隆路一段路口來說，因正好是下班交通尖峰期，下午六時前就恢復供電。

大眾交通運具方面，台北捷運營運正常、YouBike有九十五站停電，但仍可還車。貓空纜車暫停營運，昨停電期間，共二五五名遊客，一度驚傳遊客受困。但捷運公司澄清，在下午六時二十分前疏散完畢。

醫院部分，聯合醫院指出，林森中醫院區和昆明院區的中醫、昆明大樓斷電，備用發電機已啟動，因此營運正常。松德院區第三、第五院區斷電，因無夜診，暫不受影響。衛生局昨聲明，北市十六家急救責任醫院都未受到停電影響。

至昨晚九時，忠孝東路與光復南路口號誌電力未恢復，一個路口需配置五名警力才能維持秩序，而民權東路四段、五段路燈整排不亮。

對於電力復原狀況，台北市政府表示，依台電恢復狀況為主，他們無法掌握。而晚間九時十一分，北市府又發出限電公告，宣布分區輪流限電，昨晚八時五十分至九時四十分，停電區域為大同、中山、松山、萬華、信義、中正、大安區，戶數為一萬兩千戶、文山區則為兩萬五一八四戶，北投、士林、南港、內湖則未限電。