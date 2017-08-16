〈台北都會〉違反土地使用分區 市府擬降罰鍰

2017-08-16

都計學者反對 恐助長違法

〔記者鍾泓良／台北報導〕過去商業宅、工業宅、純住宅區小商家等違反都市計畫使用分區違規行為，根據「都市計畫法」可按次向違規戶開罰六萬至三十萬元，甚至可斷水電及強制拆除，作法強硬。但台北市政會議昨通過「土地使用分區管制自治條例修正草案」，將罰鍰降低為五千至十萬元。都市計畫學者不滿地說，此舉將會助長使用分區違規，更認為台北市都市計畫已經被破壞殆盡，降低罰鍰等於補上最後一刀。

前文化環境設計學院院長楊重信擔心，此舉在鼓勵違法，罰這樣的錢等於沒有罰錢，尤其也不確定多久可以連續開罰一次，如果兩、三個月僅罰幾千元，擔心違規戶會當作「繳房租就地合法」。

中華民國住宅學會理事長彭建文則認為，市府降低違規成本，不僅會讓舊的違規繼續存在，更會助長新違規出現，直說若政府對執法工具都沒信心，那未來很多規定都不會有人遵守。

都發局強調對小商家難執法

都發局副局長張剛維表示，該自治條例修正草案還需經議會審議通過，通過後還須設置裁罰基準，補充開罰標準及甚麼案情適用新法。而為何需要修法，他解釋，過去「都計法」裁罰重，因此針對小商家往往很難執法，而是勸導改善。如今都發局擬降低罰鍰，是否將對小商家、全市一千五百卅三戶的未立案宗教場所落實開罰，張說，若將罰鍰降至民眾較可接受金額，就會按規定開罰。

大彎北段商業宅1675戶 不適用

另外，今年初台北市首度以稅籍資料查大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」商業宅，一次查到一六七五戶商業宅；至於大彎北段商業宅將適用現行法規或修正後的新法，都發局表示，降低罰鍰並非特別針對大彎北段放寬，並解釋該修正草案仍需經議會審議，大彎北段不可能等修法好才執法，因此會按現行法規先處理，依照「法不溯及既往原則」也不會再適用未來修正後的新法。