〈台北都會〉形式很多種 月薪平均３、4萬元

2017-08-16

助理費每月24萬元

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會目前有六十二位議員，每個月助理費不得超過廿四萬元，平均每位助理薪資三至四萬元，所以每位議員約可聘用六至八位助理，幾位不願具名議員說，其實很少有議員會在議會聘用這麼多助理，所以助理「形式很多種」，有些會在服務處做地方選服，有些會用樁腳擔任助理，甚至還回捐薪水給議員，也有些議員找三位親戚「套好說法」詐領助理費。

該議員表示，曾有議員聘請七十歲老媽擔任助理，但因其母親有出席議員餐會，被檢警認定為實際工作的助理；也曾有議員與三位親友串好說詞，三人每個月領光廿四萬元。他說，若實際至議會辦公室、地方服務處，卻發現該議員鮮少有助理，常常會啟人疑竇每個月廿四萬元助理費是如何核銷？

不過，另一名地方型議員則坦言，助理「形式很多種」，有些議員會聘請大樁腳擔任助理，但該樁腳可能本身已有人脈、有經營企業所得，只是為了情義相挺、榮譽擔任助理，不需要領議員的薪水，還會將薪水回捐給議員，另外再捐錢給服務處；畢竟議員要負擔紅白帖，服務處也需要租金，廿四萬元助理費怎麼夠？

助理平均月薪三、四萬元，但不少助理反映，雖然踏入這行前，也知道該工作多處無法符合勞基法，晚上跑攤更沒加班費，勞動局不敢稽查民代辦公室，議會殿堂是「勞基法化外之地」，即便勞動局來查，助理也不會說老闆違法；也因此不少助理認為生涯發展遇瓶頸，紛紛從議會跳槽至立法院、或政治公關公司，有些助理則累積關係做生意。