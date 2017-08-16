〈台北都會〉放水燈之夜 太陽劇團張逸軍獻舞劇

2017-08-16

下週二鬼門開 雞籠有亮點

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承一六三年的雞籠中元祭，今年將於八月廿二日（農曆七月一日）在老大公廟開龕門揭開序幕；值得一提的是，今年中元祭有一大亮點，台灣首位入選太陽劇團的舞者張逸軍編製創作舞劇，以雞籠中元祭的故事為基底，用不一樣的舞劇詮釋屬於基隆的故事，舞劇將於九月四日晚上六點半「放水燈之夜」登場。

張逸軍願詮釋中元祭精神

文化局副局長李添慶表示，張逸軍過去習舞階段，曾與基隆有過互動，聽聞中元祭需要編舞呈現中元祭精神，張逸軍深深為中元祭保存傳統科儀佩服感動，表達意願參與編劇工作。

張逸軍在發想中元祭編劇時說：「我想要打造一個美好的盛宴」，他除了希望可以展現中元祭的精神，更要訴求一場具有視覺與聽覺衝擊力的藝術盛宴，作品中呈現慈悲、包容、智慧，讓基隆文化故事能以不同面貌傳承下去。

市長林右昌表示，丁酉雞籠中元祭與往年最大的不同，就是將回歸由宗親會做為主體，有貴賓席但不設置觀禮台，他將親自陪同各宗親會的宗長們遊行，符合歷史傳統，今年的活動及表演不僅會延續以往，並保證將更加精采。

放水燈現場 展現動態藝術

放水燈遊行夜的放水燈現場，今年將在望海巷施放水燈前，由特技空間帶來演出，配合特技體操呈現極致的動態藝術，並結合象徵孕育新生命的ＬＥＤ呼拉圈，帶來科技與藝術的完美演出。另邀請御鼓坊結合傳統與現代鼓藝，由傳統鼓藝出發，結合台灣在地民間藝術精華及東西方鼓樂文化之美。

基隆市文化局表示，從八月廿二日起一個月，凡是在基隆市中元祭合作商店消費滿三百元，就有機會抽中麗星郵輪那霸雙人行免費船票與商家提供的住宿券，歡迎國人把握機會。