〈台北都會〉屋脊斷裂 文化局：已修繕

2017-08-16

〔記者張凱翔／台北報導〕位於台大公館水源校區旁的嘉禾新村，在台北市長柯文哲上任之前，原本承諾將全區保留，但現在僅有三棟建物有文化資產身分，上月本報發現其中一棟建物屋頂已經塌陷，當時文化局表示已動用第二預備金二百萬元準備進場維修，但上週又被文史團體「好勁稻工作室」發現屋脊已經整個斷裂，上面蓋的帆布也掉下去。文化局回應，屋脊已經修繕，遮蔽用的鋼棚年底以前會完工，並承諾最快一年半內就會整修完畢。

好勁稻工作室表示，日式建築怕受潮，屋頂破裂傷害非常大。