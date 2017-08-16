〈台北都會〉嘉禾新村五月天牆 保留列評估

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市傳統聯勤眷村「嘉禾新村」，僅其中三棟被指定為歷史建築，其他部分拆除後將成防災公園用地。台北市議員顏聖冠近日接獲民眾陳情表示，嘉禾新村內不但有一面「五月天牆」，是許多海外觀光客口耳相傳、爭相朝聖之地，也曾有不少ＭＶ、偶像劇在此取景，希望保留具特色的外牆及空間文化，活絡當地旅遊觀光。北市文化局表示，將納入修復再利用調查計畫中進行評估。
海外遊客朝聖 民眾陳情別拆
「嘉禾新村」是台北市最後一座規模完整的聯勤眷村，日治時期為砲兵聯隊營房，一九四九年後改建為聯勤通信修理廠，記錄台北城南水岸地區七○年代變化，同時也是不少影視作品取景之地，五月天第三張專輯「人生海海」ＭＶ及二○一四年偶像劇「十六個夏天」，都在此拍攝。
陳情人葉老師說，曾看過不懂中文的觀光客，靠著Google Map摸索，只為了在偶像專輯封面的「牆」前打卡留念，還有香港的旅遊論壇專文介紹如何到達，顯見具有一定的觀光潛力，可做為一個很好的新旅遊商機開端。
里長反對 認為不宜開放觀光
但嘉禾新村所在地富水里長陳麗真持反對態度表示，嘉禾新村年久失修需整頓之外，鄰近還有醫院跟學校，如果開放成為觀光景點，恐造成環境跟治安問題。
昨由顏聖冠父親、也是前立委顏錦福偕同相關單位前往嘉禾新村現勘。顏錦福指出，台北有很多具有歷史文化的建築，都在現實的考量之下消失，相當可惜，嘉禾新村應儘可能予以最大保留，他強調當然還是會尊重相關程序，建請相關單位研議。
北市文化局副局長田瑋表示，目前正由台灣大學協助進行修復再利用計畫的調查，會以北區三棟歷史建築為主，向外擴充至周邊的景觀等，因此對於保留「五月天牆」的意見，也會納入參考。北市觀傳局則說，未來若「嘉禾新村」權管單位確定要朝向觀光發展，會再提供相關協助。