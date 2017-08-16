〈台北都會〉圓山水神社被塗鴉 石狛犬失蹤、翻倒

2017-08-16

文化局要求以最重刑度、罰金究責

〔記者張凱翔、陳恩惠／台北報導〕仇日份子再現！繼八田與一銅像被砍、逸仙國小石狛犬被砸，十四日晚間，市定古蹟「草山水道系統」範圍內的圓山水神社遭人塗鴉破壞、兩隻石狛犬一隻失蹤一隻被翻倒，北市文化局副局長田瑋表示，這次破壞的是「市定古蹟」，可謂新版文資法上路以來第一件蓄意破壞古蹟的行為，最高可處五年徒刑、二千萬元罰金，文化局呼籲司法機關從重量刑。但諷刺的是，有文史學者指出圓山水神社在國民政府來台後已改祭中國神祇「水仙尊王」大禹，仇日不成反滅祖！

前日下午四時許，北市警察局士林分局文林派出所接獲民眾通報，表示圓山水神社遭人塗鴉破壞，員警到場後發現，神社遺址四支柱子遭塗鴉破壞，兩側石狛犬右側遺失、左側掉落地上，警方正持續調閱唯一出入口的監視器，一一過濾釐清。文化局表示，圓山水神社是「草山水道系統」古蹟的一環，於二○○四年公告為市定古蹟，為保存完整且大部分活用的水道系統，供應天母高地的水源。文化局表示，這次是蓄意破壞古蹟，涉違反文資法，刑責可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上二千萬元以下罰金，將訴請法院依最重刑度及罰金究責。

委員會勘時，發現現場二隻石狛犬，右側遺失、左側掉落地上，已由自來水處搬至安全地點存放，另四支被噴漆的柱子，自來水處請廠商將遭塗鴉部分進行油漆復原。另外，文資委員已經要求依文資法廿七條請自來水處卅日提出修復計畫。

對此，日前砍八田與一銅像的統派人士，前北市議員、中華統一促進黨員李承龍籲大家協助市府破案。

文史學者諷仇日打到中國神祇大禹

圓山水神社的柱子被留下「皇民賤種」、「日寇倭奴」等噴漆，香爐前還擺放紙條寫下種族歧視的打油詩。諷刺的是，有文史學者指出，圓山水神社在國民政府來台之後，已改為祭祀「水仙尊王」，也就是「大禹」，因此笑說仇日份子「不讀書、不讀歷史，就連自己的老祖宗也會誤殺」，仇日卻打到中國神祇！