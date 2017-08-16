〈北部〉100元金線蓮賣1萬 7旬嬤看病遭詐

2017-08-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣七十歲李姓老婦人因病所苦，遭金線蓮藥酒販賣集團詐騙，一兩人工栽植金線蓮行情價一百元，詐騙集團賣李女一萬多元，超過市價一百倍，警方查獲四名嫌犯，依詐欺、違反藥事法罪嫌移送法辦。

李姓婦人本月初因肩胛骨痛到醫院看病，候診時遇上金線蓮藥酒販賣集團成員蕭女、賴男搭訕，兩人向李婦推銷金線蓮藥材和藥酒，並謊稱金線蓮藥酒具有療效，推薦被害人到詐騙集團位在羅東鎮租屋處購買藥酒。

李婦被兩人載到租屋處，集團另名假扮教授的邱姓男子幫她看診，收取看診費兩千元，告訴她購買金線蓮藥材、藥酒才能改善病狀，一兩金線蓮賣李女一萬多元，李女共買五盒和一批藥酒，總價十六萬五千元，李女身上錢不夠，集團指派其他成員邱姓計程車司機，搭載婦人返回礁溪鄉住家拿存摺，載往農會領款付清費用。

李婦帶著藥酒返家，家人察覺有異，把藥材拿拿到中藥行詢問市場行情驚覺受騙，李婦心有不甘，十三日再赴羅東鎮確認詐騙集團看診據點，就近向羅東警分局報案。

羅東警方到場調查，查扣不明藥酒一批，帶回邱姓計程車司機偵訊，訊後請回，沒多久，邱姓司機與邱姓冒牌教授會合，被眼尖巡邏警員查獲，辦案人員帶他們到一家汽車旅館，逮捕推銷藥酒的蕭女、賴男，四人均坦承犯行，但辯稱是藥酒買賣，未強迫推銷。

四嫌皆無醫師執照，卻製造販賣偽藥酒，警訊後移送法辦，警方呼籲大家，謹記「看病找醫師，用藥找藥師」，如果有人推銷藥品，遵守「不聽、不信、不買、不吃、不推薦」五不原則，切勿服用來路不明藥物，以免傷財又傷身。