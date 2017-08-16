〈北部〉熱死了 冬山河義成橋魚群暴斃

2017-08-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕全國各地連飆高溫，連魚都無法承受！宜蘭縣冬山河義成橋河段浮現大批死魚，魚屍順流而下，散發陣陣惡臭，宜蘭縣環保局研判連日氣溫高、日夜溫差大，水中溶氧量不足，造成魚群暴斃。

冬山河義成橋河道十四日下午被發現魚翻白肚，鄉民原不以為意，有人搶著打撈，準備帶回家「加菜」，昨天上午魚屍激增，驚覺這些魚有問題，嚇到不敢吃。

冬山鄉代會主席黃強呈說，冬山河上游有香魚養殖業者，部分業者最近清池，鄉民懷疑是否排放的污水含有病菌，導致河中魚類感染死亡？

水中每公升溶氧量零

宜蘭縣環保局、動植物防疫所接獲通報啟動調查，水質檢測後，酸鹼度八．四七，仍在標準值，白天水溫攝氏三十一．三度，晚間也有二十五度，水中每公升溶氧量零，是魚群死亡主因，防疫所派員採集檢體化驗，初步檢視沒有病變，死魚胃部內容物帶回實驗室作毒物檢測。

環保局表示，稽查人員到場檢測時，發現魚群往河岸邊陰涼處聚集，有些則在原地「繞圈圈」，很明顯是水中溶氧量不足，使得魚群缺氧。

環保局解釋，水溫溫差十度以上，水中溶氧量便急遽下降，冬山河義成橋周邊河道久未疏濬，水位僅到小腿處，水深不足，水流速度又慢，加上高溫曝曬，溶氧量驟降至零，為避免魚屍臭味繼續飄散，縣府工旅處派員清理魚屍，已完成清理工作。