〈北部〉新埔大坪梨農轉戰愛玉 推新農特產

2017-08-16

〔記者黃美珠／新埔報導〕「一棵愛玉種苗要賣農民四百九十塊，怎麼種？阡插苗廿塊就夠本了！」新竹縣新埔鎮大坪社區農友趁著農委會主委林聰賢昨天下鄉實勘農村再生（以下簡稱農再）社區時提出質疑，也請林聰賢試吃他所栽種的有機愛玉，展現想從水梨產業轉戰愛玉產業的企圖心。

林聰賢說，全力支持栽種愛玉成為當地新的特色農產，但也要求農友須用友善農耕、有機耕作的方式，且具有生產履歷才行。桃園農改場應就愛玉品種取得和技術管理部分做好幫忙，至於愛玉用農再計畫，種苗就不是太大的問題。

林聰賢配合國家推動浪漫台三線計畫，實勘新埔大坪和寶山新城兩個農再社區，也先後視察新埔和關西兩個農會的新農民市場運作狀況。

各地都有農友關切農村人力不足且斷層的問題，有人詢問政府是否可以結合學校，用產學合作方式導引年輕人回歸務農；有人則希望政府繼續推動農產品的產業保險取代政府天災救助。

林聰賢說，新竹縣的產業多元且規模不大，可以發展成四季不同的休閒農村體驗，推廣愛玉如能成功，百香果在新竹縣也就蘊藏有栽植推廣的潛力。

林聰賢表示，如果能再搭配爭取「慢城認證」，掌握國家推動浪漫台三線就是帶領大家追求另一種生活型態的核心概念，特別是那種滿足都市人追尋自己心中桃花源的想望，就有助農村的再生和發展。