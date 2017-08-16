〈北部〉苗栗鄉鎮圖書館無防盜 盼雅賊還書

2017-08-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕澳洲文學作家馬格斯‧朱薩克所寫「偷書賊」一書，描述身處於二戰期間，居住德國的年幼女主角，偷書回家閱讀的故事。不過，苗栗縣各鄉鎮圖書館，長期也有偷書賊出沒，一年少則短少數十冊、多則二百冊，以暢銷小說居多，因地方圖書館多半沒有經費建置防盜設備，加上蒐證困難，難以追查，只能進行道德呼籲，請「雅賊」們高抬貴手。

長期以來，三灣鄉立圖書館館員盤點架上圖書時，不時會發現一些圖書，館藏狀態是「仍在館內」，但架上就是遍尋不著，懷疑是被讀者「帶回家」了。不過，從去年十一月起，小說類書架上的暢銷小說，更是往往才剛上架的新書，就不翼而飛。

館方人員表示，鄉鎮圖書館經費不多，但為了服務其他讀者，短少的書籍得再補上，希望「雅賊」於閱讀完後，能夠將書籍投回還書箱。

苗栗市立圖書館平均一年也會短少約二百冊圖書，雖在書庫裝設監視器，但充其量也是「防君子不防小人」，因為舉證困難；頭份市立圖書館也說，被偷的圖書以網路小說、漫畫為多，尤其之前「九把刀」火紅，他的相關作品就頻頻遭竊。

鄉鎮圖書館普遍沒有能力裝設防盜設備，所以有些圖書館會要求讀者進入書庫時，「請將背包等大型包包放置物櫃」，但卻常因此造成館員與讀者間的摩擦；即使館員面帶微笑、口氣溫和，但不能理解的讀者仍覺得不舒服，認為「把我當賊嗎？」

館員們說，他們也不想如此造成對立、猜忌，希望雅賊們在閱讀完畢後，能投入還書箱，讓他們繼續相信人性是美好的。