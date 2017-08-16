〈北部〉蘭城晶英酒店違建消安 遭投訴

2017-08-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市蘭城晶英酒店及新月廣場，分別是五星級飯店、縣內最大百貨公司，被投訴有多處違建，消防安全系統失靈；蘭城晶英澄清，依規定建置消防系統，若有問題會在期限內改善，指控內容子虛烏有。

爆料民眾指出，蘭城晶英酒店、新月廣場違建部分，包含辦公室、員工餐廳、電影院、宴會廳、游泳池、健身SPA區，另外，電影院、宴會廳，業者基於美觀考量，拆除消防灑水設備，造成消防警報和灑水系統失效。

民眾表示，消防灑水安全系統疏漏，加上違章建築面積廣大，若有緊急事故，恐影響逃生動線，盼主管機關加強稽查防患未然。

縣府︰違建已開罰 設備故障限期改善

縣府建設處回應，每年度針對甲類場所聯合稽查，今年稽查結果，蘭城晶英酒店和新月逃生動線順暢，電影院和宴會廳都是合法構造，游泳池、SPA區上方光能發電設備，不是建築法的增建行為，不用申請建造執照，至於員工餐廳、辦公室，原本規劃當機械室使用，卻改為他種用途，已在去年八月開罰六萬元。

消防安全方面，消防局指出，蘭城晶英酒店、新月廣場部分火警自動、手動警報設備、自動灑水設備、排煙設備故障，無法正常運作，已依違反消防法開立限期改善通知單，要求本月三十一前改進，如逾期未改善，第一次開罰一萬兩千元以下罰鍰，如果到第四次違規，開罰三萬元以下，並停業三十天或停止使用。

蘭城晶英︰指控不實 部分違規會改善

蘭城晶英酒店公共事務副總經理李莉莉說，指控不實，違建部分僅有員工餐廳和辦公室，會在期限內改善，消防設備完全沒有拆除，故障設備會儘快修復，蘭城晶英酒店、新月廣場每年舉行四次消防演練，非常重視消防安全。