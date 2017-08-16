〈北部〉全台大停電 宜花逾11萬戶受影響

2017-08-16

宜蘭17件26人受困電梯

〔記者簡惠茹、林敬倫、花孟璟／綜合報導〕因大潭發電廠機組跳脫，全台大停電，宜蘭縣昨天下午四點五十一分出現大規模停電，最多有近六萬戶受影響，縣內有十七件共二十六人受困電梯，受困最久的是一名正在坐月子的女子，因為電梯停擺位置難以救援，受困一小時才脫困。花蓮區則在昨晚六點起開始分區停電、供電，共導致五萬一千八百八十二戶受影響。

道路號誌停擺交通大打結

宜蘭總用電戶三十萬戶，這次有五萬九千八百四十六戶停電，約占六分之一，停電地區道路交通號誌停擺，造成交通打結，許多店家拉下鐵門，居民跑到戶外乘涼。

下午五點三十分起，啟動分區限電措施，共編為A、B、C、D、E、F六組，每組用戶兩萬到五萬戶，每次輪流停電五十分鐘，至晚間九點四十二分宜蘭全面恢復供電。

坐月子媽媽卡電梯 飽受驚嚇

宜蘭縣陸續發生十七件電梯受困案件，晚間六點五十八分，一家月子中心，一名坐月子女子受困機構內電梯，電梯卡在一、二樓間，消防人員與電梯公司，從電梯上方洞口放下梯子，晚上八點才順利救出，女子相當驚嚇，脫困後不斷向消防人員道謝。

超商冷藏食品急送其他分店

由於突然停電，許多便利商店與超市都紛紛歇業，業者表示，因為停電的關係，店內又沒有發電機，把需要冷藏食品送往其他分店，張貼暫停歇業公告，損失慘重。

花蓮第一輪停電從昨晚間六點起到六點五十分，共停廿一饋線路、二萬五千八百一十三戶。第二輪停電則從晚間六點五十分開始到晚間八點，重新饋線導致二萬六千零六十九戶停電，停電區域則北起秀林鄉和仁開始，南到玉里鎮、富里鄉，至晚間八點五十分花蓮全部恢復供電。