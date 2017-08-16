〈北部〉倒底渣蓋帆布 竹東怒轟不安全

2017-08-16

20公噸垃圾換30公噸底渣

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平、副主席鄭朝日昨天異口同聲在臉書批評，環保局未先跟地方說明，就把焚化爐底渣倒在竹東垃圾場，而且只用廢棄帆布墊底、覆蓋，明顯有污染疑慮，等於是把竹東鄉親當成三等公民。

據了解，目前的情況是約一車二十公噸的垃圾載運出去，回來一車約三十公噸的底渣。

環局：過渡期間作法

新竹縣政府環保局表示，上週已與竹東鎮公所達成共識，在竹東垃圾場暫時堆置底渣，縣府也將持續清運原先堆置的垃圾，請各公所覓地暫貯底渣，只是過渡期間作法。底渣是資源化產物，廣加利用同時可減輕土石粒料資源損耗及通暢垃圾處理管道，一舉數得。

陳昌平說，他十四日上午和鎮公所討論邀請環保局來說明底渣處理方案，當時公所無人接獲底渣進場的通知，沒想到下午就有一輛轉運車闖入竹東垃圾場倒底渣，簡陋作法令人傻眼，鎮代會將站上第一線積極為鄉親安全把關。

竹東鎮公所清潔隊長彭朋喜說，環保局暫置底渣的轉運時間、暫置數量和期程都沒有通知，至於暫置底渣的場地防護措施，已經接獲環保局通知準備太空包，把原本倒在帆布上的底渣裝到太空包裡存放。

鄭朝日也在臉書上貼文「環保局偷運毒底渣回竹東，竹東人你能接受嗎？」呼籲鄉親一起來關心這個問題。