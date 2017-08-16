〈北部〉等了近5小時 新竹5.5萬戶全復電

2017-08-16

7個變壓器跳電 分區輪流停電

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕台電全台無預警大停電，台電新竹區營業處表示，昨天下午四點五十一分，由於香山區及公園二號和新竹縣等共七個主要變壓器因低頻導致跳電而停電，大新竹地區有五萬五千五百九十八戶停電，台電採分區輪流停電方式復電，於九點四十分全部復電。

台電新竹區營業處副處長李樹金表示，由於受到桃園大潭主要變電所的系統設備故障導致大新竹地停電，其中新竹市香山區主變壓所及公園二號主變壓所都是因系統設備故障因低頻導致跳電，新竹市有兩萬三千九百九十九戶停電，大多集中在香山地區和公園路一帶麗池公園附近的用戶。

李樹金表示，因為跳電，台電已採分區供電方式進行復電，並採饋線方式輪流停電，每次停電五十分鐘後復電，提醒民眾共體時艱。

31件電梯受困報案 均未受傷

新竹市府統計，竹市昨天傍晚下班時段有十一處路段交通號誌無法正常運作，電梯受困報案十九件，所幸均未受傷。新竹縣消防局勤指中心表示，因為突然跳電，竹北陸續獲報十二起電梯受困事件，也都派員協助脫困。

台電新竹區營業處表示，停電後，新竹地區實施緊急分區輪流停電措施，每階段五十分鐘，第一輪自下午五點三十分起，包括竹縣竹北市、竹市香山區共一萬五千多戶停電；第二輪晚上六點二十分起第二階段三萬九千多戶停電；第三輪晚上七點十分起十一萬餘戶停電；第四輪晚上八點起四萬九千多戶停電；第五輪晚上八點五十分起僅新竹縣一萬一千戶停電，新竹市全區供電；新竹縣則於九點四十分全部復電。