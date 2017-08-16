〈中部〉曉明4高一女 世界機關王賽「銀」了

2017-08-16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曉明女中四名將升高二的學生，融合物理、化學原理設計包括利用吹風機裡回收的電熱線讓氣球爆破等關卡，挑戰世界機關王國際賽，設計巧思獲肯定，從百餘隊中脫「銀」而出。

曉明女中指出，世界機關王國際賽月初在中國舉行，吸引來自泰國、印尼、台灣等一六八支參賽隊伍，共六百多名選手參賽，曉明女中包括陳昱淇、柯又文、陳愷欣、何若慈等四人組成的「Mario my god」隊，在「Green Mech整合組」高中職組中獲亞軍。

曉明女中指出，世界機關王大賽今年賽事主題為「保護我的家園」，參賽作品須結合科技與生活設計機關；其中「Green Mech 整合組」須在三分鐘內，搭建多重宛如倒骨牌般環環相扣的機關關卡，完成題目設定目標，今年的題目是讓學生設法消除「霧霾氣球」。

曉明女中四名學生費時三個月構思機關，包括以積木設計融合重力加速度、電力、磁力等物理原理及酸鹼、氧化還原等化學原理，共十五個機關闖關。比賽最後關鍵須爆破象徵霧霾的氣球，曉明團隊有別於其他團隊以刺破或壓破，反而是從回收的吹風機中找到電熱線，利用機關設計讓鐵珠線落到與電熱線線路連結、且能導電的錫箔紙上，環繞氣球的電熱線瞬間充電加熱讓氣球爆破。

指導老師陳健安說，比賽講究流暢度、創意性等因素，曉明團隊因機關搬到中國重新組裝後，校正略嫌不足，兩度卡卡須手動輔助，被扣了些分數，但最後的爆破關創意十足，「銀」得勝利。

隊長陳昱淇說，設計過程中，最大的考驗是如何將想法變成實際，不時有卡住情況，但團隊一試再試，花很多時間解決，能獲得肯定，努力有了代價。