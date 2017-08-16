〈中部〉105年預算保留近200億 市府：符施政進度

2017-08-16

議員質疑大建設 批處於大延宕

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一○五年度總決算審核報告出爐，市議員顏莉敏十五日表示，根據審計處審核報告，市長林佳龍執政以來，預算保留數節節升高，一○四年升至總預算的十三．七一％，一○五年更增至十五．二二％。她痛批，林佳龍執政舉債暴增，聲稱台中處於「大建設」時期，但數據明白顯示，台中根本是處於「大延宕」時期。

市府則強調，重大建設期程長，通常須分年進行，市府都列管掌握進度，並適時檢討缺失，只要符合預期進度，辦理預算保留僅屬執行面細節，不影響整體進行。

交通局保留數 佔其預算逾5成

顏莉敏指出，根據審核報告，一○四年總決算歲出為一千一百卅一億七千七百萬元，一○五年總決算歲出為一千二百卅七億一千二百萬元，一○四年預算保留數比率為十三．七一％，一○五年再增至十五．二二％，一○五年共保留一百九十九億四千零一十萬元。

審計處指出，市府無法確切執行預算的原因，包括「檢據核銷程序延宕」、「規劃欠周而變更設計」、「送審作業延遲」、「計畫沒有支用辦法」、「標案多次流標」、「與廠商訴訟中」、「計畫根本未確定」、「協調不佳未能發包」等。

顏莉敏說，以局處來看，交通局、建設局、水利局執行效率最差，交通局未執行的保留數有七十三億九千二百六十二萬餘元，佔該局總預算五十七．六四％；建設局保留數有六十四億四千七百四十三萬餘元，佔該局總預算四十九．六七％；水利局未執行的保留數有十八億二千五百七十五萬餘元，佔該局總預算卅九．六八％。這三局保留金額總計高達一百五十六億六千五百八十萬元，佔全部保留數七十八．五六％。

捷運按估驗付款 交局：綠線保留數高

交通局解釋，去年預算保留主要項目為捷運綠線工程預付款及捷運公司資本額二億元，捷運綠線工程依契約規定，工程開工後，即須預付廠商契約金額五％至十五％，再依工程進度辦理核銷，由於機電系統必須完成設計驗證後，才能依估驗進度付款及辦理核銷，以致預付款未核銷數較高，但實際執行進度是符合計畫預定進度。

建設局表示，保留項目多為道路開闢工程的用地徵收費，因確定徵收到完成徵收往往需八至十個月，撥付款項會有時間差；另一大部分為公園景觀維護案，因多採分期執行，實際執行完畢才會付款。

水利局也說明，南山截水溝工程為預算保留主要項目，該案用地已完成徵收，但預付款須辦理轉正以利核銷作業；另外，部分水利、污水、水保工程去年已發包，目前施工中，因履約期限未到而須辦理契約保留，待工程完工後再撥款給廠商。