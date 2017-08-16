〈中部〉避暑秘境「隱潭」瀑布 鹿谷人盼加強行銷

2017-08-16

建議管理權回歸縣府

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鳳凰谷鳥園中的「隱潭」瀑布，飛瀑終年不竭，避暑效果不亞於溪頭風景區，惟因缺乏行銷，外界鮮知，地方希望「隱潭」管理權能由鳥園回歸縣府，好好包裝，為地方觀光發展注入新活力，也紓解溪頭每逢假日遊客爆量及交通打結問題。

鹿谷鳳凰谷鳥園服務台至原名鳳凰瀑布的「隱潭」瀑布聯繫步道，全長約三公里，在八十八年九二一大地震中受創，尚來不及修復，又在九十年間遭桃芝颱風沖出一條狹谷狀傷痕而封園，後來縣府斥資一千二百萬元修復步道，林務局協助整治野溪並建造吊橋，封園十五年後，於一○三年底重新開放。

前縣議員康誌合說，「隱潭」瀑布開放後遊客不多，原因在於缺乏行銷，其實，「隱潭」名字由來，係民國六十六年時任行政院長的故總統蔣經國前來遊覽，見飛瀑從高約四十公尺的陡峭山壁流瀉而下，令人心曠神怡，便在一塊石碣上題「隱潭」兩字，目前石碣仍在，若能將這段故事與瀑布景點聯結，相信能吸引更多觀光人潮。

康誌合指出，鳥園目前併入國立自然科學博物館管理，不是獨立機關，人手不足又缺經費，建議「隱潭」能回歸縣府管理，才能加強行銷。

南投縣府觀光處長王源鍾說，「隱潭」一定要從鳥園大門進入，並無獨立進出旅遊路線，難與鳥園分割，未來將連同縣府管轄的風景區一起行銷，期打開「隱潭」知名度。