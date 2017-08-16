〈中部〉等了9年 溪湖鎮立幼兒園今開學

2017-08-16

可容納學區近200位幼童

〔記者陳冠備／溪湖報導〕彰化縣溪湖鎮民等待九年的鎮立幼兒園，今天將舉辦開學典禮，規劃大、中、小及幼幼共八個班，讓學區近二百位幼童不用再受混齡教育，不少家長滿心期待，提早帶著孩子來看環境，大家都說：「等好久了，終於讓我等到了！」

溪湖鎮先前多半是借用老舊社區活動中心成立公托，可是公托活動空間小與混齡教學方式，讓不少家長存疑，九十七年間鎮公所擬提撥三千萬經費，委外辦理聯合幼兒園設計規劃，預計二年內完工，但後續經費不足而停擺，一○二年公所再籌二千萬經費預計兩年內興建，但發包過程遇上工料上漲，慘遭十一次流標，過程一波三折。

園長張淑珠表示，鎮立幼兒園佔地三千多坪，規劃三個大班、二個中班、二個小班及一個幼幼班，共約二百名學童，多半是原有七社區公托的學童，期許透過分齡教育，讓家長看到孩子不同階段的成長。

楊姓家長昨帶五歲的兒子來看環境，覺得空間很棒，而且有娃娃車；陳姓鎮民說，大兒子從五歲開始等，如今都上國中了，幼兒園雖蓋好，可是自己的孩子也讀不到了。

溪湖鎮公所秘書楊奇勳指出，面臨少子化，不少人質疑公幼是否會變蚊子館，可是相對的大環境變差，申請就讀的人仍趨之若騖，今年幼幼班抽籤就有十五人，預計明年增班，最多可達三百人。